"Маленькая победоносная война" закінчилася смутою: експерт навів цікаву історичну паралель

Євген Дикий на приклад російсько-японської війни спрогнозував подальшу долю РФ.
Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий прокоментував удар по будівлі штату Чорноморського флоту РФ, де ймовірно загинув командувач Віктор Соколов.
Про це Дикий сказав в ефірі телемарафону.
"В будь-якому раз точно відомо, що ракета прилетіла невипадково. Вона прилетіла саме під час штабного засідання і однозначно основна маса загиблих – це саме старші офіцери. За великим рахунком, Чорноморський флот Росії зараз тимчасово безголовий. Якщо серед них був і Соколов (що все таки, швидше за все, так і було)... це ще й просто приємно", – каже Дикий.
Історична паралель
Експерт зауважив, що востаннє командувач флоту в Росії гинув під час бойових дій в 1904 році під час російсько-японської війни. На думку Дикого, є досить багато паралелей тієї війни з нашою війною.
"Російська-японська теж на думку тодішнього царського режиму, мала бути "маленькой победоносной войной". В що вона насправді перетворилась, в який розгром саме російської армії всі чудово пам'ятають.
А далі це спричинило власне те, чого наразі найбільше боїться кремлівський режим. Що розгром російської армії здетонував вже внутрішньою "смутою", внутрішнім хаосом. Мені здається, що паралелі тут абсолютно невипадкові і може ще саме через це росіянам настільки неприємно визнавати загибель Соколова", – підсумував Євген Дикий.
Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару.
В Україні офіційно підтвердили, що під час удару по штабу в Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.
Проте сьогодні, 26 вересня, на нараді у Шойгу показали кадри з нібито живим командувачем Чорноморського флоту Віктором Соколовим.
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не отримували від Міноборони РФ інформацію про загибель Соколова.
Своєю чергою у Силах спеціальних операцій ЗСУ прокоментували появу "воскреслого" командувача ЧФ РФ Соколова на нараді у Шойгу.