То вмер чи ні: у Силах спеціальних операцій прокоментували появу "воскреслого" командувача ЧФ РФ

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ відреагувало на "появу" командувача Чорноморського флоту РФ, адмірала Віктора Соколова, якого вважали загиблим, на нараді у Шойгу.

Про це передає пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Там нагадали, що внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

"Наявні джерела стверджують, що серед загиблих – командувач ЧФ РФ.

Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару.

В Україні офіційно підтвердили, що під час удару по штабу в Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

Проте сьогодні, 26 вересня, на нараді у Шойгу показали кадри з нібито живим командувачем Чорноморського флоту Віктором Соколовим.

Своєю чергою речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не отримували від Міноборони РФ інформацію про загибель Соколова.

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