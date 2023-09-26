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То вмер чи ні: у Силах спеціальних операцій прокоментували появу "воскреслого" командувача ЧФ РФ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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То вмер чи ні: у Силах спеціальних операцій прокоментували появу "воскреслого" командувача ЧФ РФ

Командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов / Фото: Фото з відкритих джерел

Наразі підрозділи ССО уточнюють інформацію про результати проведення операції.

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ відреагувало на "появу" командувача Чорноморського флоту РФ, адмірала Віктора Соколова, якого вважали загиблим, на нараді у Шойгу.

Про це передає пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Там нагадали, що внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

"Наявні джерела стверджують, що серед загиблих – командувач ЧФ РФ.

Оскільки росіяни терміново були  вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим -  наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару.

В Україні офіційно підтвердили, що під час удару по штабу в Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

Проте сьогодні, 26 вересня, на нараді у Шойгу показали кадри з нібито живим командувачем Чорноморського флоту Віктором Соколовим.

Своєю чергою речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не отримували від Міноборони РФ інформацію про загибель Соколова.

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Дата публікації
Перегляди
2472
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