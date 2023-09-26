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Ліквідація командувача ЧФ РФ Соколова: реакція Кремля

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ліквідація командувача ЧФ РФ Соколова: реакція Кремля

Командувача ЧФ РФ Віктор Соколов / X (Twitter)

У Кремлі заявили, що не отримували від Міноборони РФ інформацію про загибель Соколова.

У Кремлі відреагували на інформацію України про ліквідацію командувача ЧФ РФ Віктора Соколова під час удару по штабу у Севастополі. У Путіна це не підтверджують.

Про це сказав речник російського президента-диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають пропагандисти.

"Подібної інформації від Міноборони не надходило, а це виключно їхня прерогатива", - заявив він.

Тим часом російські засоби масової пропаганди поширюють у Мережі фотографію із колегії Міноборони РФ, на якому нібито був присутній командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Засідання начебто відбувалося у вівторок, 26 вересня. Світлину публікує Міноборони РФ. Однак, коли дійсно було зроблене фото - невідомо. 

Нагадаємо, 25 вересня пресслужба Сил спеціальних операцій підтвердила загибель командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова після атаки по штабу Севастополі. 

Напередодні керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що внаслідок атаки по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі поранень зазнали російські генерали. Вони перебувають у тяжкому стані.

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Дата публікації
Перегляди
895
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