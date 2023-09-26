Жителі Румунії бачили і зняли на відео нічну атаку дронами по Одещині

На кадрах видно момент падіння дрона та чутно вибухи.

Жителі Румунії бачили російську атаку дронами-камікадзе в ніч проти 26 вересня по поромній переправі через Дунай між українською Орлівкою на Одещині та румунським містом Ісакча.

Про це повідомляє румунська редакція "Радіо Свобода" та свідчать відео очевидців.

За інформацією видання, вранці 26 вересня берегова охорона Румунії оголосила, що рух через прикордонний пункт пропуску "Ісакча" закритий у зв’язку з обстрілами по території України.

Водночас очевидці атаки з румунського боку опублікували в Мережі відео з падінням чи збиттям російського безпілотника Shahed біля румунської території в Орлівці. Російську атаку зафіксував житель Ісакчі, який працює на переправі та в цей момент перебував на українському березі.

На викладених у Мережу роликах чутно, як чоловік кричить своїм колегам на баржі якнайшвидше залишити український порт.

"Біжіть, він прямує сюди! Ось де він впав, просто на митницю!" – вигукує працівник переправи одразу після того, як у районі порту в Орлівці впав російський дрон.

На відео також чутно і видно вибухи з яскравими спалахами вогню на березі та в небі.

Момент атаки дронами по Одещині, який бачили з території Румунії / Скриншот

Румуни зняли на відео нічну атаку "Шахедами" по Одещині

Деталі атаки дронами по Одеській області

Росіяни атакували безпілотниками припортову і прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини в ніч проти 26 вересня. Дрони пошкодили будівлю пункту пропуску, склади та близько 30 вантажівок, частина з яких загорілися. Постраждали два водії.

Через атаку по Одещині не працює поромний пункт пропуску з Румунією "Орлівка".

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