На Одещині призупинив роботу поромний пункт пропуску з Румунією: що відомо

Дрони не перетинали кордон з Румунією.

Через нічну атаку безпілотників на Одещину не працює пункт пропуску з Румунією. Йдеться про роботу поромного пункту пропуску "Орлівка".

Про це повідомили у ДПСУ і керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

"Тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску "Орлівка". Зараз там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки ворога", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Тим часом Гуменюк поінформувала, що йдеться про пункт пропуску Орлівка-Ісакча між Україною та Румунією. Крім того, вона спростувала поширену у Телеграм-каналах інформацію про те, що дрони нібито перетнули територію Румунії.

"В нас немає заяви від суміжної держави про те, що такі факти були. Ми також не фіксували нічого подібного", - розповіла Гуменюк.

Як повідомлялося, вночі проти 26 вересня Одеську область атакували дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість безпілотників. Втім, сталися влучання припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.

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