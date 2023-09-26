Одеську область атакували дрони: що відомо про влучання

Вночі проти вівторка, 26 вересня, російські війська вдарили безпілотниками по Одеській області. Сталися влучання в припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

З його слів, Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість безпілотників. Втім, без влучань не минулося.

"Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки "Shahed 136" постраждали двоє чоловіків - це водії вантажівок. Одному з потерпілих медичну допомогу надали на місці. Інший водій має важку травму руки, а тому його шпиталізували.

Також дрони пошкодили будівлю пункту пропуску, складські приміщення, а також близько 30 вантажівок. Крім того, шість фур зайнялися. Рятувальники ліквідували пожежі.