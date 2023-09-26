Одесскую область атаковали дроны: что известно о попадании

Пострадали по меньшей мере два человека.

В ночь на вторник, 26 сентября, российские войска ударили беспилотниками по Одесской области. Произошли попадания в припортовую инфраструктуру Измаильского района.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство беспилотников. Впрочем, без попаданий не обошлось.

"В течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

В результате атаки "Shahed 136" пострадали двое мужчин — это водители грузовиков. Одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте. Другой водитель имеет тяжелую травму руки, поэтому его госпитализировали.

Также дроны повредили здание пункта пропуска, складские помещения, а также около 30 грузовиков. Кроме того, шесть фур загорелись. Спасатели ликвидировали пожары.

Как сообщалось, после полуночи в ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и БПЛА. Впоследствии также сирены раздались из-за возможного применения врагом баллистического вооружения.

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