Взрывы в Кривом Роге: россияне ударили по городу

Утром 26 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы – российская армия ударила по городу. Есть "прилет".

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Утро началось со взрыва в Кривом Роге. "Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Атаку на город подтвердил и мэр Александр Вилкул. По его словам, обошлось без пострадавших и жертв. Все оперативные службы работают на месте. Детали попадания Вилкул пока не рассказал.

"Враг продолжает подлую тактику террора мирных городов. Утром оккупанты нанесли ракетный удар (предварительно — баллистика) по Кривому Рогу. Ударили по одному из предприятий города", — сообщил он.

Как сообщалось, утром 26 сентября в Кривом Роге раздался взрыв. Тревога была объявлена в 06:23, а закончилась она в 07:11. В воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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