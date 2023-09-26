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Рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном обмежено: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном обмежено: що сталося

Поїзд "Укрзалізниці". / Фото: УНІАН

Відновлювальні роботи тривають.

Через російський обстріл інфраструктури на Миколаївської області тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном у вівторок, 26 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Зазначається, що пасажирів поїзда №218 до Херсона буде доставлено шатловими автобусами. Такий самий трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

"Роботи з відновлення руху тривають, слідкуйте за офіційними каналами "Укрзалізниці", - наголошують в "УЗ".

Як повідомлялося, вночі проти 20 вересня російські загарбники атакували центр Миколаєва. Сталася пожежа в житловому будинку. Є загиблі, постраждали 18 людей.

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