Клапті жиру самі відпадуть: як легко видалити жирний наліт на кухні з фасадів та інших поверхонь

Як і чим легко відмити жирний наліт на кухонних поверхнях та меблях: народні методи, які працюють на відмінно.

Липкий жирний наліт – це проблема, з якою зіштовхуються всі господині будинків та квартир. Він накопичується на плитах, стільницях, витяжках, меблях та інших поверхнях. Але не варто перейматися, оскільки є безліч народних засобів, які легко впораються з жиром. І не потрібно купувати в магазині дорогі хімічні засоби, які не завжди можуть впоратися з цією проблемою на відмінно. А от бабусині методи, перевірені роками, показали свою ефективність у боротьбі з жирним нальотом на кухонних поверхнях.

Як легко видалити жир на кухні:

Содова паста. Найпростіший і самий бюджетний спосіб, щоб відмити жир на кухонних поверхнях, - це приготувати содову пасту. Потрібно взяти 3-4 ст. ложки соди і змішати з двома столовими ложками води. Отриману суміш необхідно нанести на забруднену поверхню і залишити на 40 хвилин. Після чого жир можна легко витерти губкою.

Найпростіший і самий бюджетний спосіб, щоб відмити жир на кухонних поверхнях, - це приготувати содову пасту. Потрібно взяти 3-4 ст. ложки соди і змішати з двома столовими ложками води. Отриману суміш необхідно нанести на забруднену поверхню і залишити на 40 хвилин. Після чого жир можна легко витерти губкою. Оцет чи горілка. Якщо кухонні поверхні дуже брудні, і сода не може впоратися із жиром, на допомогу прийдуть ці рідини. Оскільки оцет та горілка здатні розщеплювати жири. Потрібно просто протерти брудні поверхні достатньо зволоженою губкою чи використати ємність з пульверизатором. А через 20 хвилин жир сам почне стікати з поверхонь, варто лише витерти насухо чистою ганчіркою.

Якщо кухонні поверхні дуже брудні, і сода не може впоратися із жиром, на допомогу прийдуть ці рідини. Оскільки оцет та горілка здатні розщеплювати жири. Потрібно просто протерти брудні поверхні достатньо зволоженою губкою чи використати ємність з пульверизатором. А через 20 хвилин жир сам почне стікати з поверхонь, варто лише витерти насухо чистою ганчіркою. Ізопропиловий спирт. Раптом у вас у домі є цей спирт, він також допоможе легко впоратися із жиром, оскільки будь-який спирт розчиняє жири. Потрібно нанести його на жирну поверхню на 10 хвилин, а потім ретельно витерти чистою ганчіркою.

Як відмити кухню від липкого нальоту та жиру

Тут будуть доречними способи, які перевірені у ефективній дії роками. Такими засобами користувалися ще наші бабусі та мами, коли хімічна промисловість не могла порадувати ефективними миючими рідинами.

Оцет, горілка та дігтярне (господарське) мило. Для приготування суміші з таких інгредієнтів потрібно взяти у рівних пропорціях оцет, горілку та натерте дігтярне чи господарське мило. Всіх інгредієнтів має бути порівну. Варто зачекати, доки мило повністю не розчиниться у рідині. Потім слід нанести пасту на брудну поверхню на 40 хвилин, після чого витерти насухо.

Для приготування суміші з таких інгредієнтів потрібно взяти у рівних пропорціях оцет, горілку та натерте дігтярне чи господарське мило. Всіх інгредієнтів має бути порівну. Варто зачекати, доки мило повністю не розчиниться у рідині. Потім слід нанести пасту на брудну поверхню на 40 хвилин, після чого витерти насухо. Білизна також дуже добре справляється із жирним нальотом на кухонних поверхнях. Цей засіб потрібно розвести у воді, якщо поверхня дуже брудна, то її потрібно витерти спочатку не розведеною білизною, а потім промити чистою водою. Слід пам’ятати, що під час використання хімічних миючих засобів потрібно одягати рукавички. Ще перед тим, як наносити білизну на кухонну поверхню, необхідно перевірити на маленькій ділянці, чи не пошкодить рідина меблі на кухні. Після роботи з білизною поверхні слід дуже ретельно вимити водою та висушити.

також дуже добре справляється із жирним нальотом на кухонних поверхнях. Цей засіб потрібно розвести у воді, якщо поверхня дуже брудна, то її потрібно витерти спочатку не розведеною білизною, а потім промити чистою водою. Слід пам’ятати, що під час використання хімічних миючих засобів потрібно одягати рукавички. Ще перед тим, як наносити білизну на кухонну поверхню, необхідно перевірити на маленькій ділянці, чи не пошкодить рідина меблі на кухні. Після роботи з білизною поверхні слід дуже ретельно вимити водою та висушити. Кавова гуща. Стерти липкий жирний наліт також допоможе кавова гуща, але її можна використовувати лише на темних матових поверхнях. Гущу потрібно нанести на вологу ганчірку і круговими рухами потерти кухонні брудні поверхні. Потім оброблені поверхні слід ретельно витерти вологою губкою.

Як відмити засохлий жир на кухні

Коли забруднення на кухонних поверхнях дуже старі та запущені, впоратися з ними буде не просто, але можливо. Тут у нагоді стане лимонний розчин, для цього буде потрібно:

1 літр води;

1 пачка лимонної кислоти;

100 мл звичайного засобу для миття посуду.

Всі інгредієнти потрібно змішати у воді, дочекатися, поки розчиниться лимонна кислота. Тоді нанести отриману суміш на брудну поверхню і зачекати близько 40-ка хвилин. Щоб підсилити ефект миючого засобу, можна намочити у розчині шматок непотрібної вам тканини та покласти на брудну поверхню, яку ви хочете відмити. Цим лайфгаком поділилися працівники клінінгової компанії, які радять не відтирати забруднення, а розчинити його. З чим на відмінно справляється оцтова чи лимонна кислота.

Як відмити фасади меблів на кухні

Напевно, кожна господиня на кухні перепробувала масу засобів, щоб мити кухонні шафи. Але далеко не всі хімічні засоби блискуче справляються із цим завданням.

Справа в тому, коли ви вибираєте засіб для чищення чи миття поверхонь на кухні, обов’язково потрібно враховувати декілька нюансів.

Матеріал, з якого виготовлені кухонні меблі. Оскільки натуральне дерево, плівка і шпон чистяться по-різному, тому для кожної поверхні потрібен свій засіб. Не можна використовувати металеву губку для миття меблів, які покриті плівкою, оскільки пошкодиться поверхня. Меблі, які вкриті шпоном, в жодному разі не можна дуже мочити. Оскільки поверхня може роздутися і відклеїтися. Не варто використовувати засоби, що містять хлор на пофарбованих поверхнях. Так, вони розчиняють жир, але разом з тим розчиняють і фарбу, якою були пофарбовані меблі. Не слід забувати, що хімічні засоби можуть бути занадто агресивними, якщо ви невірно підберете реактив, то можете зіпсувати зовнішній вигляд меблів. Тому краще використовувати все ж таки перевірені народні методи.

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