Нарада закінчилася достроково: HIMARS вдарив по штабу офіцерів РФ під Херсоном – відео

З’явилось відео удару ЗСУ по штабу росіян під Херсоном.
У Мережі показали відео нещодавньої "бавовни" у тимчасовому пункті управління окупантів під Херсоном. Внаслідок удару HIMARS було ліквідовано вісім офіцерів РФ.
Про це написав журналіст Юрій Бутусов.
Так, завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS поцілила у будівлю, де проходила нарада російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії в Херсонській області.
"8 офіцерів закінчили нараду достроково, не приходячи до тями, ще стільки ж отримали поранення. Вогонь по штабу було наведено за допомогою українського БПЛА "Лелека", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, експерт розповів, де ЗСУ можуть прорвати оборону окупантів.
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