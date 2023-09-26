Нарада закінчилася достроково: HIMARS вдарив по штабу офіцерів РФ під Херсоном – відео

З’явилось відео удару ЗСУ по штабу росіян під Херсоном.

У Мережі показали відео нещодавньої "бавовни" у тимчасовому пункті управління окупантів під Херсоном. Внаслідок удару HIMARS було ліквідовано вісім офіцерів РФ.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Так, завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS поцілила у будівлю, де проходила нарада російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії в Херсонській області.

"8 офіцерів закінчили нараду достроково, не приходячи до тями, ще стільки ж отримали поранення. Вогонь по штабу було наведено за допомогою українського БПЛА "Лелека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експерт розповів, де ЗСУ можуть прорвати оборону окупантів.

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