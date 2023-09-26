Сергій Жигунов знімає в окупованому Криму пропагандистський фільм

У картині Жигунова зніматимуться російські актори-путіністи, які підтримують війну в Україні.
Відомий російський актор та зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов приїхав до окупованого Криму, аби зняти пропагандистський фільм.
Зокрема, стрічка Жигунова буде нібито для дітей. У фільмі актор розповість про курсантів севастопольської філії Нахімовського училища. Діти будуть шукати скарб, який був захований в часи Кримської війни. За словами Жигунова, його стрічка покликана "виховувати в юних телеглядачів любов до батьківщини та патріотизм".
На знімальному майданчику з'являться російські актори, які палко підтримують війну в Україні. Зокрема, роль у фільмі зіграє українофоб Сергій Ніконенко, який шокував заявами, що Одеса та Миколаїв мають належати РФ.
Також у стрічці з'являються Олексій Шевченків, Дмитро Ульянов, Ольга Тумайкіна, Крістіна Бабушкіна, Олександр Ликов. Всі вони незаконно приїхали на півострів.
Нагадаємо, Сергій Жигунов жодного разу не висловився про війну в Україні, розв'язану Росією. Тим часом його дружина Вікторія в Instagram 2022 року заявила, що їхня влада їм бреше. Вона писала, що в Україні немає жодних нацистів, а російські військові вбивають мирне населення. Згодом Вікторія цей допис видалила.
Тим часом 2023 року Україна ввела санкції проти Сергія Жигунова, за підтримку війни в Україні і виправдання російського вторгнення.
До речі, Сергій Жигунов є також фігурантом "Миротворця". Він неодноразово незаконно приїжджав до Криму та підтримав анексію півострова.
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