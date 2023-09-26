Сергій Жигунов знімає в окупованому Криму пропагандистський фільм

У картині Жигунова зніматимуться російські актори-путіністи, які підтримують війну в Україні.

Відомий російський актор та зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов приїхав до окупованого Криму, аби зняти пропагандистський фільм.

Зокрема, стрічка Жигунова буде нібито для дітей. У фільмі актор розповість про курсантів севастопольської філії Нахімовського училища. Діти будуть шукати скарб, який був захований в часи Кримської війни. За словами Жигунова, його стрічка покликана "виховувати в юних телеглядачів любов до батьківщини та патріотизм".

Сергій Жигунов знімає в Криму фільм / Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

На знімальному майданчику з'являться російські актори, які палко підтримують війну в Україні. Зокрема, роль у фільмі зіграє українофоб Сергій Ніконенко, який шокував заявами, що Одеса та Миколаїв мають належати РФ.

Також у стрічці з'являються Олексій Шевченків, Дмитро Ульянов, Ольга Тумайкіна, Крістіна Бабушкіна, Олександр Ликов. Всі вони незаконно приїхали на півострів.

Сергій Жигунов знімає в Криму фільм / Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

Нагадаємо, Сергій Жигунов жодного разу не висловився про війну в Україні, розв'язану Росією. Тим часом його дружина Вікторія в Instagram 2022 року заявила, що їхня влада їм бреше. Вона писала, що в Україні немає жодних нацистів, а російські військові вбивають мирне населення. Згодом Вікторія цей допис видалила.

Тим часом 2023 року Україна ввела санкції проти Сергія Жигунова, за підтримку війни в Україні і виправдання російського вторгнення.

Сергій Жигунов знімає в Криму фільм / Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

До речі, Сергій Жигунов є також фігурантом "Миротворця". Він неодноразово незаконно приїжджав до Криму та підтримав анексію півострова.

Читайте також: