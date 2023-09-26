У Шойгу показали начебто "живого" командувача ЧФ РФ (відео)

У Путіна не підтверджують інформацію про загибель командувача Чорноморського флоту.

У Міністерстві оборони Росії показали кадри з нібито живим командувачем Чорноморського флоту Віктором Соколовим, про загибель якого повідомили в Україні.

Відео опублікували у телеграм-каналі російської Міноборони.

Зокрема, на них буцімто видно російського командувача флотом Віктора Соколова серед представників Міноборони Росії, які беруть участь у колегії.

Зазначається, що засідання нібито сьогодні. 26 вересня, провів міністр Сергій Шойгу.

У Шойгу показали нібито живого командувача Чорноморським флотом

Удар по штабу ЧФ РФ

Сили спеціальних операцій України заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського Флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі загинув його командувач Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

У ЗСУ кажуть, що ліквідація командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова матиме значний негативний вплив на керування російськими військами.

Загибель командувача Чорноморським флотом РФ адмірала Віктора Соколова під час удару по штабу флоту є першою втратою такого рівня під час бойових дій від 1904 року.

У Кремлі відреагували на інформацію України про ліквідацію командувача ЧФ РФ Віктора Соколова під час удару по штабу у Севастополі.

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