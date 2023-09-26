В Севастополі не пустили до укриття людей під час тривоги: як відреагувала так звана "влада" міста

Після ракетної атаки на місто громадяни почали масово скаржитися на відсутність доступу до укриттів.

В окупованому росіянами Севастополі під час повітряної тривоги людей не пустили до укриття в Палаці культури.

Відповідну інформацію почали поширювати в соцмережах.

Як стало відомо, чоловік, який назвався співробітником пожежної безпеки, не дозволив відвідувачам Палацу культури рибалок скористатися укриттям у будівлі, оскільки “воно призначене лише для співробітників”. Серед відвідувачів ПК були жінки й діти.

"У вас у своїх будинках є", - сказав чоловік.

Вже згодом так званий “голова” Севастополя Михайло Развожаєв назвав цю ситуацію “позамежним ідіотизмом або свідомим шкідництвом” і заявив, що “з таким розбиратиметься жорстко”.

Що цікаво, після ракетної атаки на місто громадяни почали масово скаржитися на відсутність доступу до укриттів і погану чутність сирени в деяких районах Севастополя.

Нагадаємо, що окупанти в Севастополі скаржаться, що їх та дітей вигнали з укриття під час тривоги.

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