Навіщо додають у вино соду: знайдено вирішення популярної проблеми

Оскільки вино - дуже популярний та улюблений для багатьох напій, його дуже часто купують, але іноді трапляються халепи з його якістю. Деколи помилково можна вибрати напій, що має не дуже приємний смак. Якщо ви втрапили в таку ситуацію, хвилюватися не варто. Можна вирішити проблему за допомогою соди.

Навіщо додавати соду у вино

Напевно, не багатьом відомо, як саме сода впливає на вино. Проте її використання має дві мети. По-перше, за допомогою соди можна знизити кислотність вина, після чого напій стане приємним на смак. По-друге, содою можна перевірити якість вина і його натуральний склад.

Якщо ви, наприклад, купили вино, яке раніше не куштували, і воно виявилося занадто кислим, можна додати до напою соду, і його смак одразу покращиться. Пропорції мають бути такими: на один літр вина знадобиться чверть чайної ложки соди.

Як перевірити якість вина за допомогою соди

Соду дуже добре використовувати для того, аби перевірити якість і натуральність вина. Як це зробити? Процес перевірки дуже простий: на тарілку треба насипати 1 чайну ложку соди з гіркою. На соду капнути кілька крапель вина і потім стежити за реакцією речовин. Якщо вино змінить колір і стане синім чи світло-сірим, отже, воно натуральне і його якість не викликає сумнівів, оскільки виноградний крохмаль вступає в реакцію із содою і через це змінює колір. А синтетичне вино не зміниться і залишиться таким, як і було.

Інші способи перевірки якості вина в домашніх умовах

Щоб перевірити вино на натуральність, варто провести невеликий хімічний експеримент. Необхідно до келиха з вином капнути кілька крапель гліцерину. Якщо він опуститься на дно келиха, не змінивши кольору, отже, вино натуральне і можна не хвилюватися за якість напою. Якщо гліцерин став жовтого чи червоного кольору, отже, вам трапилося порошкове вино.

Є ще один популярний лайфгак для перевірки. Потрібно набрати до глибокого посуду воду, налити до пляшки трохи вина і затиснути горлечко пальцем. Після цього пляшку з вином необхідно опустити у воду, перевернути і прибрати палець. Далі треба спостерігати за реакціями двох рідин. Якщо вино швидко змішалося з водою, отже, це не натуральний напій. А якщо воно ніяк не хоче змішуватися з водою - у вас у руках справжнє якісне вино.

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