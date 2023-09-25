Опустіть сирокопчену ковбасу в окріп: здивуєтесь, що з цього вийде

Часом очищення ковбаси, особливо сирокопченої, вимагає багато часу і зусиль.

Виявляється цю проблему можна досить просто вирішити. Існує кілька способів, які допоможуть зняти шкірку з сирокопченої ковбаси за лічені хвилини.

Шкірка дуже легко зніметься, якщо обдати кінець ковбами окропом. Однак після цього не варто відразу відрізати краї оболонки. Щоб продукт залишався свіжим та мав приємний смак, краще відрізати шматочок ковбаси, а потім назад натягнути захисну оболонку на кілька сантиметрів та закріпити її краї. Так ви зможете подовжити термін її придатності.

Як легко очистити ковбасу від оболонки

Існують й інші способи, які допоможуть вам швидко очистити шкірку ковбаси. Наприклад, якщо вам просто потрібно відрізати кілька шматочків на бутерброд, простіше відрізати з оболонкою, а потім просто її зняти.

Але інколи буває, що шкірку потрібно очищати відразу цілком. Якщо вона знімається шматками або не очищається взагалі, тримайте кілька порад.

Можна поставити палицю ковбаси гострим кінцем під струмінь проточної холодної води і залишити на 1 хвилину. Такий спосіб найкраще підходить для сардельок або сосисок.

Якщо потримати ковбасу над гарячою парою, шкірка зніметься без особливих зусиль з вашого боку.

Як зняти шкірку з сиров'яленої ковбаси? Просто покладіть палицю в морозильну камеру на 30 хвилин. Після такої маніпуляції оболонка відійде дуже швидко.

Важливо запам'ятати, що ковбасу не можна їсти відразу після того, як ви очистили продукт від шкірки. Спочатку сполосніть її під проточною водою і протріть насухо серветкою.

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