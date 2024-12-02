Навіщо Шольц телефонував Путіну: спливли деталі від самого канцлера

За словами канцлера, вони з Путіним обмінялися поглядами щодо подальшого розвитку війни в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, навіщо телефонував кремлівському очільникові Володимиру Путіну. За словами німецького політика, вони обмінялися поглядами щодо подальшого розвитку війни в Україні з диктатором РФ.

Про це йшлося під час пресконференції в Києві сьогодні, 2 грудня.

15 листопада вперше за 2,5 року Олаф Шольц зателефонував Володимиру Путіну. Тож 2 грудня у Києві політик зауважив, що на його думку, з диктатором потрібно говорити твердо.

"З чіткою позицією, чіткою мовою і чіткими фактами про те, що ми зробимо", – сказав Шольц.

В розмові з очільником Кремля канцлер стверджував, що Україна має право бути суверенною державою і членом ЄС. Росія натомість повинна припинити війну і вивести свої війська. Водночас позиція диктатора відрізняється від тої, яку висловив Шольц. Попри це він вважає, що цей діалог був потрібен для того, щоб чітко висловити своє бачення ситуації.

Шольц пригадав тривалу розмову з Путіним у Москві ще до повномаштабного вторгнення. І тоді вони мали розбіжності з багатьох питань.

"Як я розумію, почати цю війну вирішили ще за два роки до початку, але після того на це спрямовано працювали", – сказав канцлер.

Шольц вкотре заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно, і додав, що Берлін "стоїть на позиції, що не може бути жодних рішень про Україну без українців".

Нагадаємо, раніше західні видання повідомили про плани розмови Шольца з Путіним і зауважили, що вона відбулася з ініціативи німецького канцлера. Це була перша розмова політиків за останні роки. До цього канцлер ФРН і Володимир Путін спілкувалися у грудні 2022 року.

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