Смертельна ДТП у Дніпрі: що відомо про трагедію

Смертельна аварія у Дніпрі забрала життя 10-річної дівчинки, двоє дітей потрапили до лікарні, двоє дорослих дістали травми.

Детальніше про моторошний інцидент – читайте в матеріалі від ТСН.ua.

Смертельна аварія у Дніпрі

Надвечір 1 грудня о 19:45 у Дніпрі, на вулиці Набережна Заводська, зіткнулися дві машини. Відомо, що BMW на великій швидкості в районі зупинки транспорту влетіла у Ford, який робив розворот.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка Ford. Водій автівки та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, дістали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували, повідомляє Національна поліція України.

Страшна ДТП у Дніпрі! Загинула 10-річна дівчинка

Водія затримали

Правоохоронці затримали водія BMW у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

В Офісі генпрокурора повідомили, що водієм авто виявився 19-річний хлопець Валерій Олещенко. В автівці на момент зіткнення також перебував знайомий Олещенка – 17-річний Арсеній Бессонов.

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Водієві, який вчинив смертельне ДТП у Дніпрі, загрожує до восьми років вʼязниці з позбавленням права керувати авто терміном до трьох років.

Речниця обласної поліції Ганна Старчевська в коментарі Суспільному зазначила, що слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Вона додала, що правоохоронці призначили низку експертиз, зокрема генетично-молекулярну, щоб підтвердити особу кермувальника.

"Мережею почала ширитися певна інформація, поліція повинна перевірити все, що можна, щоб і в суспільства, і в потерпілої сторони не було жодних думок щодо того, що за кермом міг бути хтось інший", – сказала Старчевська.

Також речниця зауважила, що хлопці були тверезі, проте слідчі проведуть експертизу, щоб з’ясувати це, і перевірять технічний стан автомобіля, зокрема, щоб визначити, з якою швидкістю він рухався.

Як стало відомо ТСН.ua станом на 17:00 годину 2 грудня, поліцейські оголосили підозру 19-річному водієві.

Слідчі також скерували до суду клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що кажуть очевидці

Як розповіла місцева жителька Ірина "Суспільному": "Тільки вимкнули світло і світлофори о сьомій годині вечора, і близько восьмої це все сталося".

Вікна квартири Ірини виходять просто на місце аварії. Жінка зазначила, спочатку подумала, що стався вибух – був дуже гучний удар.

Незадовго до аварії дніпрянка Людмила зайшла в гості до своєї подруги, продавчині магазину, який розташований поблизу місця трагедії.

"Такий звук був, ніби вибух. Ми з подругою вийшли на вулицю подивитися. Підбігла до місця і побачила розбиту автівку, всі кричать: "Викликайте "швидку", поліцію". Якийсь підліток дав мені свій телефон і попросив пояснити службам, відповісти на запитання: скільки дітей, загиблі чи ні. Я кажу: "Лежать троє дітей на асфальті, на вигляд – хлопчики". Воно ж темно, темні курточки, вони лежали, як комочки. Вони не рухалися, біля автівки позаду чоловік був, водій Ford. Кров у нього з голови йшла", – розповіла Людмила.

Згодом з’ясувалося, що постраждали дівчата, двоє з яких ворушилися, а третя була мертвою.

Як розповіла Людмила, в обох автомобілів вилетіло скло, а діти лежали попереду капота. Метрів за 300 стояла BMW.

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"BMW була з розбитим двигуном і розвернута передом. Там огорожа вздовж дороги, за нею навпроти авто двоє молодих людей стояли", – сказала вона.

В якому стані потерпілі

Як повідомив завідувач відділення інтенсивної терапії Сергій Єгоров, постраждалі дівчата перенесли низку операцій, вони перебувають у реанімації, стан тяжкий.

У старшої, 13-річної дівчинки, зберігається загроза життю, 11-річна дитина стабільніша: у неї черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої м’яких тканин і тяжкий перелом правого стегна.

"Наразі старша дівчинка вкрай "важка", загроза життю ще зберігається. У дитини важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітки, забій обох легень, множинні переломи ребер і розрив легені", – повідомив Сергій Єгоров.

Також у дівчинки розрив селезінки і важкий перелом правого стегна.

За словами лікаря, молодша дитина стабільніша, при тямі.

"Трошки пригнічена, проте відповідає на запитання. Молодшу очікує ще подальше лікування, яке буде тривалим, зокрема оперативне втручання з приводу перелому стегна і тривала реабілітація. Тобто ці діти в нашій лікарні надовго", – додав медик.

Пасажир BMW – син місцевого бізнесмена

В Telegram-каналі "Дніпро оперативний" опублікували деталі щодо хлопця, який був в автівці BMW на момент зіткнення. Він активно вів соцмережі, де ділився кадрами з іномаркою BMW.

Згідно з повідомленням телеграм-каналу, батько Арсенія – Олег Бессонов, місцевий бізнесмен, якого звинувачують у причетності до тіньових схем з фіктивними ФОПами. Два тижні тому підприємець і сам пережив аварію та був визнаний невинним. Сам Арсеній, за даними соцмереж, влітку вже фігурував в іншій ДТП. Тоді він начебто збив людей на пішохідному переході та втік, але справу кваліфікували як адміністративне порушення.

На оприлюдненому відео видно, як чорна автівка BMW збиває двох осіб на пішохідному переході поблизу зупинки. Не зупиняючись, машина з кількома пасажирами прямує далі. Постраждалих згодом забрала "швидка".

Як прокоментувала цей інцидент Ганна Старчевська, тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження, провели низку слідчих дій, зокрема дочекалися на судово-медичну експертизу стосовно ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у потерпілих. За висновками експертиз вдалося встановити, що потерпілим завдано легких тілесних ушкоджень, тому на винуватця аварії склали адмінпротокол.

Реакція військового

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав правоохоронців провести справедливе розслідування щодо винуватця.

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"Стосовно ДТП у Дніпрі та всіх подібних ситуацій. Затримати, дати п**ди, відправити відбувати покарання по повній – таким має бути план дій. А не розвозити зараз соплі про "невідомо, хто був за кермом", поки "малолітнє чмо" не звалить з країни або батьки не заплатять усім, щоб відмазати його без наслідків", – заявив Жорін.

За словами командира, відсутність покарання за злочини, ба більше, такі публічні – одна з основних причин недовіри людей до держави загалом.

"А заодно і причина виникнення випадків самосуду. З усіма нашими скандалами із МСЕК, гучними ДТП, мажорами та їхніми липовими довідками нічого більше й не лишається, – додав Жорін.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що у Вінницькій області в аварії загинуло троє людей. У лікарні опинилися двоє дітей і пасажирка легковика.

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