Смертельное ДТП в Днепре: что известно о трагедии

Смертельная авария в Днепре унесла жизни 10-летней девочки, двое детей попали в больницу, двое взрослых получили травмы.

Подробнее о жутком инциденте – читайте в материале от ТСН.ua.

Смертельная авария в Днепре

К вечеру 1 декабря в 19:45 в Днепре, на улице Набережная Заводская, столкнулись две машины. Известно, что BMW на большой скорости в районе остановки транспорта влетел Ford, который совершал разворот.

В результате ДТП на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка Ford. Водитель автомобиля и еще три пассажира, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения.

Страшное ДТП в Днепре! Погибла 10-летняя девочка

Водителя задержали

Правоохранители задержали водителя BMW в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

В Офисе генпрокурора сообщили, что водителем авто оказался 19-летний парень Валерий Олещенко.

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Водителю, совершившему смертельное ДТП в Днепре, грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять авто сроком до трех лет.

Представитель областной полиции Анна Старчевская в комментарии Общественному отметила, что следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Она добавила, что правоохранители назначили ряд экспертиз, в том числе генетически-молекулярное, чтобы подтвердить личность водителя.

"Сетью начала распространяться определенная информация, полиция должна проверить все, что можно, чтобы и у общества, и у потерпевшей стороны не было никаких мнений относительно того, что за рулем мог быть кто-то другой", – сказала Старчевская.

Также спикер отметила, что ребята были трезвые, однако следователи проведут экспертизу, чтобы выяснить это, и проверят техническое состояние автомобиля, в частности, чтобы определить, с какой скоростью он двигался.

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Как стало известно ТСН.ua по состоянию на 17:00 2 декабря полицейские объявили подозрение 19-летнему водителю.

Следователи также направили в суд ходатайство по избранию подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что говорят очевидцы

Как рассказала местная жительница Ирина Общественному: "Только выключили свет и светофоры в семь часов вечера, и около восьми это все произошло".

Окна квартиры Ирины выходят прямо на место аварии. Женщина отметила, поначалу подумала, что произошел взрыв – был очень громкий удар.

Незадолго до аварии, днепрянка Людмила зашла в гости к своей подруге, продавщице магазина, расположенному вблизи места трагедии.

"Такой звук был, как взрыв. Мы с подругой вышли на улицу, посмотреть. Подбежала к месту и увидела разбитый автомобиль, все кричат: "Вызовайте "скорую", полицию". Какой-то подросток дал мне свой телефон и попросил объяснить службам, ответить на вопрос: сколько детей, погибшие или нет. на вид – мальчики". Оно же темно, темные курточки, они лежали, как комочки. Они не двигались, у автомобиля позади мужчина был, водитель Ford. Кровь у него из головы шла", – рассказала Людмила.

Позже выяснилось, что пострадали девушки, двое из которых шевелились, а третья была мертвой.

Как рассказала Людмила, у обоих автомобилей вылетело стекло, а дети лежали впереди капота.

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"BMW была с разбитым двигателем и развернута передом. Там ограждение вдоль дороги, за ней напротив авто два молодых человека стояли", — сказала она.

В каком состоянии пострадали

Как сообщил заведующий отделением интенсивной терапии Сергей Егоров, пострадавшие девушки перенесли ряд операций, они находятся в реанимации, состояние тяжелое.

У старшей, 13-летней девочки сохраняется угроза жизни, 11-летний ребенок более стабильный: у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей и тяжелый перелом правого бедра.

"Сейчас старшая девочка крайне "трудна", угроза жизни еще сохраняется. У ребенка тяжелая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, тупая травма грудной клетки, ушиб обоих легких, множественные переломы ребер и разрыв легких", — сообщил Сергей Егоров.

Также у девочки есть разрыв селезенки и тяжелый перелом правого бедра.

По словам врача, младший ребенок более стабилен, при сознании.

"Немножко подавлена, однако отвечает на вопрос. Младшую ожидает еще дальнейшее лечение, которое будет продолжительным, в частности, оперативное вмешательство по поводу перелома бедра и длительная реабилитация. То есть эти дети в нашей больнице надолго", – добавил медик.

Пассажир BMW – сын местного бизнесмена

В Telegram-канале "Днепр оперативный" опубликовали детали по отношению к парню, был в автомобиле BMW на момент столкновения. Он активно вел соцсети, где делился кадрами с иномаркой BMW.

Согласно сообщению телеграмм-канала, отец Арсения – Олег Бессонов, местный бизнесмен, обвиняемый в причастности к теневым схемам с фиктивными ФЛПами. Две недели назад предприниматель и сам пережил аварию и был признан невиновным. Сам Арсений летом уже фигурировал. в другом ДТП. Тогда он вроде бы сбил людей на пешеходном переходе. и скрылся, но дело квалифицировали как административное нарушение.

На обнародованном видео видно, как черный автомобиль BMW сбивает двух человек на пешеходном переходе вблизи остановки. Не останавливаясь, машина с несколькими пассажирами следует дальше.

Как прокомментировала этот инцидент Анна Старчевская, тогда правоохранители открыли открытое уголовное производство, провели ряд следственных действий, в частности, мы дождались судебно-медицинской экспертизы относительно степени тяжести телесных повреждений у потерпевших. на виновника аварии составили админпротокол.

Реакция военного

Заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал правоохранителей провести справедливое расследование в отношении виновника.

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"Что касается ДТП в Днепре и всех подобных ситуаций. Задержать, дать п**ды, отправить отбывать наказание по полной – таким должен быть план действий. А не развозить сейчас сопли о "неизвестно, кто был за рулем". Пока "малолетнее чмо" не свалит с страны, или родители не заплатят всем, чтобы отмазать его без последствий", – заявил Жорин.

По словам командира, отсутствие наказания за преступления, более того, так публичны, одна из основных причин недоверия людей к государству в целом.

"А заодно и причина возникновения случаев самосуда. Со всеми нашими скандалами с МСЭК, громкими ДТП, мажорами и их липовыми справками – ничего больше и не остается", – добавил Жорин.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в Винницкой области в аварии погибли три человека.

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