Лікар розповів про стан дітей після смертельної ДТП у Дніпрі

Стан дівчаток, травмованих у ДТП на Набережній Заводській у Дніпрі ввечері 1 грудня тяжкий, вони перебувають у реанімації. У старшої, 13-річної дівчинки, зберігається загроза життю. 11-річна дитина стабільніша: у неї черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої м’яких тканин і тяжкий перелом правого стегна.

Про це лікарі повідомили кореспондентам "Суспільного".

"Наразі старша дівчинка вкрай "важка", загроза життю ще зберігається. У дитини важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітки, забій обох легень, множинні переломи ребер і розрив легені", — повідомив завідувач відділенням інтенсивної терапії Сергій Єгоров.

Також у дівчинки є розрив селезінки і тяжкий перелом правого стегна.

За словами лікаря, молодша дитина більш стабільна, при тямі.

"Трошки пригнічена, проте відповідає на запитання. Молодшу очікує ще подальше лікування, яке буде тривалим, зокрема оперативне втручання з приводу перелому стегна і тривала реабілітація. Тобто ці діти в нашій лікарні надовго", — додав медик.

Що відомо про ДТП у Дніпрі

Як стало відомо поліції, 1 грудня в Дніпрі водій легковика BMW поблизу зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат" зіткнувся з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна дитина, яка перебувала в автівці Ford. Водій цього авто та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей — травмовані. Їх госпіталізували. Керманича BMW затримали.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ДНІПРІ! За кермом був НЕПОВНОЛІТНІЙ МАЖОР?! Моторошні деталі про водія!"

Також є інформація, що водій, який скоїв смертельне ДТП у Дніпрі, — 19-річний Валерій Олещенко. Йому тепер загрожує до 8 років вʼязниці з позбавленням права керувати авто на термін до трьох років.

Слідчі просять обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відомо, що в автівці під час ДТП перебували двоє хлопців: 17-річний Арсеній Бессонов і 19-річний Валерій Олещенко. За офіційними матеріалами справи від Нацполіції, за кермом у момент ДТП був саме Валерій Олещенко.

Про ДТП у Дніпрі вже висловився заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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