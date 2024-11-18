Навіщо Шольц зателефонував Путіну – Портников пояснив

Портников не виключає, що до цієї розмови Шольца підштовхнула перемога Дональда Трампа.

Телефонна розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца із російським диктатором Володимиром Путіним стала справжньою дипломатичною сенсацією.

Навіщо насправді Шольц зателефонував до Путіна, пояснив український журналіст Віталій Портников для "Радіо.Свобода".

Вигода для Кремля

За словами журналіста, для Москви ця розмова стала насамперед демонстрацією того, що ізолювати Путіна від лідерів світу – й не тільки від лідерів "глобального Півдня", але і Заходу – не вдалося.

Навіщо ця розмова Шольцу

Портников не виключає, що до цієї розмови підштовхнула перемога Дональда Трампа на виборах у США. Трамп, як відомо, постійно наголошує на необхідності перемовин і припинення війни.

Також читайте Шольц виправдався за дзвінок Путіну: чим пояснює свій вчинок

"І в цій ситуації європейські лідери можуть вважати, що мають розпочати розмову першими хоча б для того, щоб зʼясувати реальні позиції очільника РФ. Не тільки в Україні не бажають, щоб хтось щось вирішував за українців. Європейці також хотіли б цьому запобігти", – каже журналіст.

На думку Портникова, Шольц нічим не ризикував, бо після дострокових парламентських виборів навряд чи залишиться у кріслі канцлера та й у великій політиці взагалі.

"Але якщо канцлер хотів не просто поговорити, але й зрозуміти, як змінилися погляди Путіна на війну та врегулювання ситуації, він свого досяг. І побачив, що не сильно. Очільник РФ просто повторив у розмові з федеральним канцлером всі ті ультимативні умови, які він висуває на адресу України і Заходу з 2022 року", – підсумував Портников.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Інформацію про це підтвердив речник федерального уряду Штеффен Хебештрайт. У Кремлі повідомили подробиці телефонної розмови між Шольцом і Путіним.

У виданні Le Monde зауважили, що Путін сприйняв дзвінок Шольца як ознаку слабкості, а не сили.

Своєю чергою президент Зеленський назвав розмову Шольца з Путіним “скринькою Пандори”.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.