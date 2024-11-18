В Україні прогнозують ожеледицю та до 50 см снігу

У Карпатах очікуються снігопади та пориви вітру до 30 м/с.
З 21 по 23 листопада в Україні в більшості регіонів очікуються сильні дощі та снігопади. З 24 листопада ці погодні умови поширяться на східні області. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатах – 25-30 м/с, що призведе до сильних хуртовин.
Про це повідомили у ДСНС.
Очікується утворення снігового покриву висотою 3-15 см, а в Карпатах – 20-50 см. На дорогах буде ожеледиця, місцями – ожеледь та налипання мокрого снігу.
Влада закликає пішоходів та водіїв бути обережними та, за можливості, уникати поїздок на далекі відстані.
Нагадаємо, що раніше синоптики заявили, що цього року в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури.
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