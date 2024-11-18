Потепління до +14, але ненадовго: прогноз погоди в Україні на 19 листопада

Погода в Україні зіпсується вже від 21 листопада.

Завтра, 19 листопада, в Україні буде без опадів, +4+7 градусів. На півдні +7+12, в Криму до +14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві очікується погода без опадів, вдень до +7 градусів, а 20 листопада аж до +11 градусів.

"Від 21 листопада атмосферні фронти принесуть складну погоду із дощами, снігом, налипанням мокрого снігу та сильним вітром. І врешті решт, плановим похолоданням. Ускладнення погоди в столиці очікується від 21 листопада - дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер, похолодання", - додала синоптикиня.

Раніше синоптики повідомили, що погода в Україні зміниться. Більше про це читайте у новині.

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