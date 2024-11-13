Україну почало вкривати снігом (фото, відео)

Зокрема, у Вінницькій області утворився доволі товстий сніговий покрив.
В Україні випав сніг 13 листопада. Зокрема, засніжило на заході та півночі країни.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН та соцмережах.
Так, снігові опади були зафіксовані на Рівненщині, Житомирщині, Вінниччині, Тернопільщині, Львівщині та на Прикарпатті. Зокрема, у Вінницькій області утворився доволі товстий сніговий покрив.
Синоптики прогнозують на заході мокрий сніг чи навіть льодяний дощ. На решті території України – переважно дощ або велика хмарність.
Температура повітря у більшості регіонів – вночі від -2 до +3 градусів, а вдень – від +1 до +4 градусі.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в Україні в найближчі дві доби очікуються дощі з мокрим снігом. На дорогах можливо ожеледиця.
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