Україну почало вкривати снігом (фото, відео)

В Україні випав сніг 13 листопада. Зокрема, засніжило на заході та півночі країни.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН та соцмережах.

Так, снігові опади були зафіксовані на Рівненщині, Житомирщині, Вінниччині, Тернопільщині, Львівщині та на Прикарпатті. Зокрема, у Вінницькій області утворився доволі товстий сніговий покрив.

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Синоптики прогнозують на заході мокрий сніг чи навіть льодяний дощ. На решті території України – переважно дощ або велика хмарність.

Температура повітря у більшості регіонів – вночі від -2 до +3 градусів, а вдень – від +1 до +4 градусі.

Сніг в Івано-Франківській області / Фото: ДСНС Івано-Франківської області

Сніг у Львівській області / Фото: Патрульна поліція Львівщини

В Україні випав перший сніг

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в Україні в найближчі дві доби очікуються дощі з мокрим снігом. На дорогах можливо ожеледиця.

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