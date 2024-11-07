Вчені б'ють на сполох: 2024 рік може стати найспекотнішим за всю історію

Дослідники спрогнозували, що 2024 рік найімовірніше стане найтеплішим в історії.

Ймовірно, 2024 рік стане найтеплішим за всю історію спостережень, вважають вчені, ґрунтуючись на даних, що свідчать про рекордно високі температури та екстремальні кліматичні явища.

Про це повідомило видання BBC.

За оцінками Європейської кліматичної служби, глобальні середні температури перевищать доіндустріальні рівні більш ніж на 1,5°C, що зробить цей рік першим, який подолає цей критичний поріг.

Зміни в температурному режимі планети в основному зумовлені антропогенними факторами — діяльністю людини, зокрема спалюванням викопних видів палива. Хоча вплив природного явища Ель-Ніньйо також відіграє свою роль, він набагато менш суттєвий.

Дослідники наголошують, що кліматична криза вже не є абстрактною загрозою, а стала реальністю, з якою людство стикається щодня. 2024 рік вже відзначився екстремальними хвилями спеки, посухами, руйнівними пожежами, а також новими рекордами викидів парникових газів і аномальними сезонами ураганів.

Виконавча директорка Королівського метеорологічного товариства Ліз Бентлі, заявила, що ці дані мають стати сигналом тривоги для всього світу. Вона наголосила, що це є ще одним суворим попередженням, яке підкреслює необхідність термінових дій на наступній кліматичній конференції COP29.

Нагадаємо, Японія запустила в космос перший у світі дерев'яний супутник LignoSat

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