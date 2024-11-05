Астрономи знайшли в далекому космосі "ненажерливу" чорну діру

Це відкриття ставить під сумнів уявлення про формування масивних чорних дір у ранньому Всесвіті.

Науковці відкрили надмасивну чорну діру в центрі далекої галактики LID-568. Вона поглинає навколишню матерію зі швидкістю, що у 40 разів перевищує граничний рівень, відомий як межа Еддінгтона.

Про це повідомив ресурс ScienceAlert.

Чорна діра, яку дослідники охрестили "ненажерою", розташована в центрі галактики LID-568. Її ненаситність у 40 разів перевищує попередні уявлення про можливу швидкість зростання чорних дір.

Науковці припускають, що ранні надмасивні чорні діри могли формуватися не лише з колапсуючих зірок, а й з гігантських згустків газу. Відкриття цієї "супер-Еддінгтонської" чорної діри підтверджує, що певні чорні діри можуть швидко набирати масу під час одного епізоду швидкого поглинання.

Нагадаємо, астронавт NASA показав полярне сяйво над Землею з висоти 400 кілометрів. На кадрі з космосу зафіксовано також смуги вогнів міст у Північній Америці, над якими пролітала МКС.

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