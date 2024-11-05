Київ "треба готувати до оборони однозначно": експерт описав загрозу

Водночас на сьогодні немає підстав говорити про те, що у найближчі два місяці на столицю плануються якісь наступальні дії.

Попри відсутність зараз і в осяжному майбутньому загрози наступу на Київ, столицю все одно слід готувати до оборони.

Про це військовий оглядач Денис Попович заявив у ефірі Raido NV, коментуючи заяву ветерана АТО, виробника військової техніки Мартіна Бреста.

"Столицю треба готувати до оборони однозначно. Попри те, що просто зараз і в осяжному майбутньому немає загрози наступу на Київ. Але Київ має бути підготовленим до оборони в будь-якому разі", – наголосив експерт.

Також читайте Путін готує найпотужніший ракетний удар по Україні?: експерт назвав ймовірні сценарії

Водночас він акцентував, що зараз немає жодних підстав немає говорити про те, що у найближчі два місяці на Київ плануються якісь наступальні дії. Попович зауважив, що далі двох місяців він ніколи не робить прогнозів.

На думку військового експерта, суть заяви Бреста полягала у тому, що слід готувати оборону Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Покровськ – це дуже близько до Дніпропетровської області. І так само ворог перебуває вже безпосередньо в Запорізькій області і вже намагається штурмувати певні райони", – констатував Попович.

"У цьому полягав основний сенс цих слів Мартіна Бреста: у тому, що про фортифікацію треба думати зазделегідь на тих напрямках, які є загрозливі. Скільки ми вже чули докори військових про те, що є якісь укріплення, приходимо, а вона не готова. Таке враження складається, що нарили фортифікацій, доповіли, що все добре, а від того, що вона є – не легше", – висловився експерт.

Нагадаємо, напередодні Брест заявив, що треба починати "обкопувати Київ", а не лише Покровськ. За його словами, слід готуватися до "нормальних таких, матьорих бойових дій".

Читайте також: