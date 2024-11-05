Чи загрожує Україні обвал фронту: експерт назвав нові небезпеки

Після низки новин про складну ситуацію на фронті та начебто ризик його обвалу, ситуацію для ТСН.ua прокоментував колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"На фронті насправді складно, але говорити про катастрофу я б не ризикнув. Коли ми чуємо від деяких знаних військових діячів, мовляв, обвал фронту, здається, що вони забувають класичне твердження про те, що таке обвал фронту. Це прорив ворожих сил на ширині фронту 20-30 км і вглиб на 20 км. У нас стався прорив ворожих сил на глибину 6-7 км на деяких ділянках. Тобто про обвал в класичному розумінні мабуть не варто казати", — каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: "Те, що у нас є проблеми — це очевидно. Ми розуміємо, чому це сталося. Причин цьому три. Перша: фізична втома та виснаженність нашого особового складу. Друга: перевага ворога в живий силі та матеріально-технічних засобах, готовність ворога витрачати свої ресурси заради здобуття таких омріяних квадратних кілометрів української землі. Третя опція пов’язана з ефективною діяльністю деяких командирів та начальників українського війська на місцях. Є певні зауваження".

За словами Селезньова, доречно робити постопераційний розбір, практику, яка є застосовується в арміях північно-атлантичного альянса.

"Але у нас чомусь це не відпрацьовано досконало. Цей перелік факторів впливає на ситуацію на полі бою. Звісно, як і ми змущені маневрувати та відходити, так, своєю чергою, і ми в рамках маневреної оборони нищимо у великій кількості ворожі сили та засоби. Щоб максимально вихолостити їхній потенціал", — каже експерт.

За словами Селезньова, є сподівання, підкріпленні орієнтовними розрахунками кадрових українських військових, що все ж таки незабаром путінська армія може відчувати дефіцит військової техніки.

"Допоки цього не сталося, то в зоні ризику знаходяться Торецьк, Часів Яр. Звісно, що ворог буде формувати певні плацдарми для того, щоб на перспективу створити можливості для подальших масштабних атак. Я вважаю, що ворог буде тиснути на наших оборонців на Куп’янському напрямку, на Лиманському напрямку. Гадаю, масштабний рух буде в Запорізькій області. У росіян створились передумови для активного задіяння своєї логістичної мережі, щоб забезпечувати рух армії на півдні", — припускає аналітик.

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На питання про причини залучення до війни Росією особового складу з КНДР, Селезньов відповів так:

"Я не думаю, що путінська армія береже свій особовий склад. Вони зазвичай кидають в пекло війни все, що мають. А військовослужбовці з КНДР — це посилення бойових можливостей російської армії. Очевидно, що якщо наші хлопці виснажені, перебуваючи в обороні, то можно уявити рівень втрат та виснаженості російської армії, яка діє на полі бою. Тому така допомога з боку КНРД є для Росії необхідністю. З одного боку я готовий висловити сумніви щодо їхньої бойової ефективності, а з іншого боку 12 тисяч можуть стати допоміжними для росіян для ліквідації українського плацдарму на території Курської області. Також наявність військовослужбовців з КНДР можуть відтермінувати проведення чергової хвилі масштабної мобілізації. Остання точно не додасть популярності Путіну", — резюмує експерт.

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Раніше повідомлялось про те, що якщо найближчими місяцями не буде рішень, ситуація сягне точки неповернення.

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