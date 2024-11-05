Грозит ли Украине обвал фронта: эксперт назвал новые опасности

После ряда новостей о сложной ситуации на фронте и якобы риске его обвала, ситуацию для ТСН.ua прокомментировал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"На фронте на самом деле сложно, но говорить о катастрофе я бы не рискнул. Когда мы слышим от некоторых известных военных деятелей, мол, обвал фронта, кажется, что они забывают классическое утверждение о том, что такое обвал фронта. Это прорыв вражеских сил на ширине фронта 20-30 км и вглубь на 20 км. У нас произошел прорыв вражеских сил на глубину 6-7 км на некоторых участках. То есть об обвале фронта в классическом понимании наверное не приходится говорить", —говорит Владислав Селезнев.

И продолжает: " То, что у нас есть проблемы — это очевидно. Мы понимаем, почему это произошло. Причин этому три. Первая: физическая усталость и истощенность нашего личного состава. Вторая: преимущество врага в живой силе и материально-технических средствах, готовность врага тратить свои ресурсы ради получения таких желанных квадратных километров украинской земли. Третья опция связана с эффективной деятельностью некоторых командиров и начальников украинской армии на местах. Есть определенные замечания".

По словам Селезнева, уместно делать постоперационный разбор, практику, применяемую в армиях северо-атлантического альянса.

"Но у нас почему-то это не отработано досконально. Этот перечень факторов влияет на ситуацию на поле боя. Конечно, как и мы вынуждены маневрировать и отходить, так, в свою очередь, и мы в рамках маневренной обороны уничтожаем в большом количестве силы и средства врага. Чтобы максимально выхолостить их потенциал", — говорит эксперт.

По словам Селезнева, есть надежды, подкрепленные ориентировочными расчетами кадровых украинских военных, что все-таки скоро путинская армия может испытывать дефицит военной техники.

"Пока этого не произошло, то в зоне риска находятся Торецк, Часов Яр. Конечно, враг будет формировать определенные плацдармы для того, чтобы на перспективу создать возможности для дальнейших масштабных атак. Я считаю, что враг будет давить на наших защитников на Купянском направлении, на Лиманском направлении. Думаю, масштабное движение будет в Запорожской области. У россиян создались условия для активного задействования своей логистической сети, чтобы обеспечивать движение армии на юге", — предполагает аналитик.

Корейцы помогают откладывать мобилизацию в России

На вопрос о причинах привлечения к войне Россией личного состава из КНДР, Селезнев ответил так:

"Я не думаю, что путинская армия бережет свой личный состав. Они обычно бросают в ад войны все, что имеют. А военнослужащие из КНДР — это усиление боевых возможностей российской армии. Очевидно, что если наши ребята истощены, находясь в обороне, то можно представить уровень потерь и истощенности российской армии, действующей на поле боя. Поэтому такая помощь со стороны КНРД является для России необходимостью. С одной стороны я готов выразить сомнение касательно их боевой эффективности, а с другой стороны 12 тысяч могут стать вспомогательными для россиян для ликвидации украинского плацдарма на территории Курской области. Также наличие военнослужащих из КНДР могут отсрочить проведение очередной волны масштабной мобилизации. Последняя точно не добавит популярности Путину", — резюмирует экспрет.

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Ранее сообщалось о том, что если в ближайшие месяцы не будет решений, ситуация достигнет точки невозврата.

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