Дикий назвал идеальный возраст мужчин для фронта

Идеальный боец – это мужчина в возрасте до 30 лет, считает эксперт.

Из-за сложной ситуации на фронте Украина нуждается в привлечении 500 тысяч новобранцев.

Об этом заявил ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий.

"30-летние мужчины — идеальные солдаты благодаря оптимальному сочетанию силы и зрелости, однако большинство из них уклоняются от службы или имеют бронирование", — сказал Дикий.

Он также считает необходимым немедленное пополнение армии в 500 тысяч человек с возможностью мобилизовать дополнительно 20-30 тысяч человек ежемесячно.

С какого возраста происходит мобилизация в Украине

18 мая 2024 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Документ предусматривает много изменений, в том числе снижение призывного возраста.

В 2024 году в Украине призывной возраст снизился с 27 до 25 лет. Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет относятся к категории призывников. Однако есть случаи, когда и таких мужчин могут мобилизовать.

Как известно, в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 суток – с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года. С начала полномасштабного вторжения России в Украину это было 13 решение Верховной Рады.

Читайте также: