Дикий назвав ідеальний вік чоловіків для фронту

Ідеальний боєць - це чоловік віком до 30 років, вважає експерт.

Через складну ситуацію на фронті Україна потребує залучення 500 тисяч новобранців.

Про це заявив ветеран АТО, військовий експерт Євген Дикий.

"30-річні чоловіки є ідеальними солдатами завдяки оптимальному поєднанню сили та зрілості, проте більшість із них ухиляються від служби або мають бронювання", - сказав Дикий.

Він також вважає необхідним негайне поповнення армії на 500 тисяч осіб з можливістю мобілізувати додатково 20-30 тисяч людей щомісяця.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні

18 травня 2024 року набув чинності закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Документ передбачає багато змін, зокрема й зниження призовного віку.

2024 року в Україні призовний вік знизився від 27 до 25 років. Чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати.

Як відомо, в Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб – від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України це було 13-те рішення Верховної Ради.

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