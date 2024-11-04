СБУ задержала агента РФ, который наводил дроны на Сумы (фото)

Злоумышленник под стражей ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Служба безопасности Украины задержала 23-летнего местного жителя в Сумах, выполнявшего роль корректировщика огня для российских военных. Как выяснили следователи, он предоставлял координаты для атак российских дронов-камикадзе типа «Шахед», что привело к трагедии 22 октября, когда в результате вражеского удара погибли три гражданских, среди которых была 9-классница.
Об этом сообщила СБУ.
Мужчина собирал информацию о геолокации Сил обороны Украины, объезжая территорию Сум и окрестных районов на своем автомобиле, где скрыто фотографировал интересующие его объекты. Он находился в непосредственном контакте с кадровым офицером российского Главного управления генштаба, через анонимный чат в мессенджере, передавая видео потенциальных целей вместе с их координатами и описаниями.
Служба безопасности задержала злоумышленника во время выполнения им задачи возле военных объектов. Установлено, что он был завербован российским ГРУ осенью, когда активно выражал надежду на захват Сумщины через российские телеграммы-каналы. Во время обысков в его доме были изъяты телефон и ноутбук, которые содержали доказательства общения с оккупантами.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает ответственность за государственную измену в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ задержала корректировку ФСБ, которая с помощью селфи приводила вражеские ракеты в Харьков.
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