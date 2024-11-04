СБУ задержала агента РФ, который наводил дроны на Сумы (фото)

Злоумышленник под стражей ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала 23-летнего местного жителя в Сумах, выполнявшего роль корректировщика огня для российских военных. Как выяснили следователи, он предоставлял координаты для атак российских дронов-камикадзе типа «Шахед», что привело к трагедии 22 октября, когда в результате вражеского удара погибли три гражданских, среди которых была 9-классница.

Об этом сообщила СБУ.

Мужчина собирал информацию о геолокации Сил обороны Украины, объезжая территорию Сум и окрестных районов на своем автомобиле, где скрыто фотографировал интересующие его объекты. Он находился в непосредственном контакте с кадровым офицером российского Главного управления генштаба, через анонимный чат в мессенджере, передавая видео потенциальных целей вместе с их координатами и описаниями.

Служба безопасности Украины задержала корректировщика/фото: СБУ

Служба безопасности задержала злоумышленника во время выполнения им задачи возле военных объектов. Установлено, что он был завербован российским ГРУ осенью, когда активно выражал надежду на захват Сумщины через российские телеграммы-каналы. Во время обысков в его доме были изъяты телефон и ноутбук, которые содержали доказательства общения с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает ответственность за государственную измену в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировку ФСБ, которая с помощью селфи приводила вражеские ракеты в Харьков.

Читайте также: