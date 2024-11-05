Таропрогноз на 4-10 ноября 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро долго верны помощникам людей в поисках истины и вероятного будущего. Также они позволяют заглянуть в недалекое прошлое и понять, почему мы поступили так, а не иначе. Благодаря этому инструменту для гадания вы можете узнать больше о своей душе и запланировать дальнейшее развитие.

Читайте, что подготовил вам вселенную в таропрогнозе на 4-10 ноября 2024 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели — "Двойка пентаклов"

Сферу любви и чувств в течение недели будет характеризовать карта "Двойка пентаклов". Пентакли связаны со стихией земли и относятся к младшим арканам, о которых говорилось выше. Она говорит о том, что не стоит сейчас увязываться четкими любовными обещаниями. Попробуйте разные возможности и проявляйте гибкость, флиртуйте и наслаждайтесь. Парам, уже долгое время находящимся вместе, стоит задуматься, насколько легко они могут приспособиться к изменениям в жизни. Часто ли вы бываете шутниками, или, наоборот, очень серьезными в отношениях.

Крепкие чувства невозможны по-прежнему. Попытайтесь умело жонглировать обстоятельствами, при этом вам откроются новые возможности и вы сможете принять решение. Если кризис в ваших отношениях неизбежен, то отнеситесь к этому легко. Естественные взлеты и падение жизни привели вас к этому кризису. Поверьте в то, что чувства вынесут вас на поверхность, просто приспосабливайтесь к переменам.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка пентаклов"

А вот ситуацию в сфере карьеры и работы иллюстрирует карта "Пятерка пентаклов". У Таро нет положительных или отрицательных карт. Каждая из них показывает свет и тьму. Однако, говоря о пятерке пентаклов, то есть монет или дисков, можно заметить, что она, все же негативная, потому что предвещает финансовые безвременья. Она говорит, что вы ступили на непрочную почву. Будьте осторожны и принимайте даже мелочи, которые посылает судьба.

Не ждите отличного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-нибудь, кто пройдет этот кризис вместе с вами. У каждого человека есть время для дворцов и время для хижины. Сейчас вы оказались в такой хижине. Поэтому сами решите, какой минимум вам сейчас необходим. Помните о своих потребностях, шаг за шагом преодолевайте трудности.

Помните о том, что кризис – это продуктивное состояние, нужно лишь убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и надежд. Возможно, все же в чем-то вам придется себя ограничивать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Девятка пентаклов"

Эта карта сообщает о достижениях, очищениях, независимости и определенной самоуверенности. Также она рассказывает о большом выигрыше, контроле над ситуацией, финансовой или материальной безопасности, наслаждении всеми благами жизни, изменениях к лучшему, самоуверенности и влиянии, умении извлекать выгоду.

Приближается время, когда дела будут исполнены, поэтому пришло время подумать и о себе. Поразмышляйте над тем, насколько вы свободны, нравится ли вам независимость, или вы боитесь стать уверенными в себе или думаете, что не имеете никому ничего доказывать.

Достигнув немалого в работе, вы чувствуете уверенность в себе. Однако есть риск, что вы начнете следовать своим желаниям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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