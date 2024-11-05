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Астрологический прогноз на 5 ноября

Астрологический прогноз на 5 ноября

Белый Единорог - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день кардинальных перемен, которые потребуют четкого плана и точного расчета. С коллегами по работе и партнерами по бизнесу могут возникнуть недоразумения – не стоит ссориться, нужно искать общий язык. 

Символ дня: Белый Единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: Аквамарин. 

Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: день, когда нельзя ни передать, ни недоедать – в питание необходимо соблюдать меру. 

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию, не требующую расшифровки –все будет понятно и так. 

Табу дня: любой негатив обернется против того, от кого он исходит, поэтому нельзя никому вредить. 

Цитата дня: «Всякий раз как вы обнаружите, что находитесь на стороне большинства, настало время перемен» (Марк твен). 

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