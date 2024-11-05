Астрологический прогноз на 5 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день кардинальных перемен, которые потребуют четкого плана и точного расчета. С коллегами по работе и партнерами по бизнесу могут возникнуть недоразумения – не стоит ссориться, нужно искать общий язык.
Символ дня: Белый Единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: Аквамарин.
Счастливые камни дня: розовый халцедон, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными осложнениями, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: день, когда нельзя ни передать, ни недоедать – в питание необходимо соблюдать меру.
Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, направленные на привлечение удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи несут полезную информацию, не требующую расшифровки –все будет понятно и так.
Табу дня: любой негатив обернется против того, от кого он исходит, поэтому нельзя никому вредить.
Цитата дня: «Всякий раз как вы обнаружите, что находитесь на стороне большинства, настало время перемен» (Марк твен).
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2024 года для всех 12 знаков
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 4-10 ноября
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 4 по 10 ноября