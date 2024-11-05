Астрологічний прогноз на 5 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день кардинальних змін, які вимагатимуть чіткого плану та точного розрахунку. З колегами по роботі та партнерами з бізнесу можуть виникнути непорозуміння – не варто сваритись, потрібно шукати спільну мову.

Символ дня: Білий Єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий цвіт дня: Аквамарин.

Щасливий день каміння: рожевий халцедон, бірюза.

За якусь частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: день, коли не можна ні передати, ні недоїдати — в харчування необхідно дотримуватися міри.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, спрямовані на залучення удачі у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть корисну інформацію, яка не вимагає розшифровки — все буде зрозуміло і так.

Табу дня: будь-який негатив обернеться проти того, від кого він походить, тому не можна нікому шкодити.

Цитата дня: «Кожного разу як ви виявите, що знаходитесь на боці більшості, настав час змін»(марк твен).

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