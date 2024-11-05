Генштаб ЗСУ: на фронті відбулося 226 боїв

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 04.11.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

З початку доби відбулося 226 бойових зіткнень, окупанти завдали 11 авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів, 206 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили вісім атак поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 19 атак. Активність противник проявляв в районах Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вешневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

31 раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Чернещини, Греківки, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Тернів, Зарічного та Торського.

На Сіверському напрямку загарбники один раз марно штурмували позицію наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районах Часового Яру та Ступочок. Два боєзіткнення досі тривають.

Ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували в районах Дачного, Торецька та Щербинівки, на даний час точиться один бій поблизу Щербинівки.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Селидове, Юр’ївка та Вишневе наші війська відбивали 21 наступальну та штурмову дію ворога. Чотири з них ще тривають. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив 260 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили один танк, дві бойові броньовані машини, два БТР та два автомобілі. Окрім того, гармату, один БТР та один автомобіль було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 84 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка. За наявною інформацією, за сьогодні ворог на даному напрямку втратив чотири бойові броньовані машини, п’ять бойових машин піхоти та один танк. Також було пошкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, дві бойові машини піхоти та одну зенітну установку.

На Времівському напрямку окупанти 16 разів атакували поблизу Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів та Максимівки. Всі атаки були відбиті.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в напрямках Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків та Оріхова.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили три штурми російських загарбників.

"Сьогодні відзначаємо воїнів 102-ї окремої бригади територіальної оборони, 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 100-ї окремої механізованої бригади, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, які впевнено тримають рубежі та завдають окупантам значних втрат. Слава українським захисникам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що військовий оглядач повідомляє, що на Курахівському напрямку втрачено Іллінку та Новодмитрівку.

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