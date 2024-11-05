Генштаб ВСУ: на фронте произошло 226 боев

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 04.11.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

С начала суток произошло 226 боевых столкновений, оккупанты нанесли 11 авиационных ударов с применением 28 КАБов, 206 ударов дронами-камикадзе и произвели почти 2400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили восемь атак вблизи Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 19 атак. Активность противник проявлял в районах Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Вешневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

31 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Чернещины, Грековки, Колесниковки, Екатериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Северском направлении захватчики однажды тщетно штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Временного Яра и Ступочек. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Враг, при поддержке авиации, семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня кафиры атаковали в районах Дачного, Торецкая и Щербиновки, в настоящее время идет один бой близ Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое наши войска отражали 21 наступательное и штурмовое действие врага. Четыре из них еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, сегодня враг потерял 260 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, два БТР и два автомобиля. Кроме того, орудие, один БТР и один автомобиль были существенно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 84 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в направлении населенных пунктов Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Ганновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка. По имеющейся информации, сегодня враг на данном направлении потерял четыре боевых бронированных машин, пять боевых машин пехоты и один танк. Также был поврежден один танк, четыре боевых бронированных машины, две боевые машины пехоты и одна зенитная установка.

На Времивском направлении оккупанты 16 раз атаковали вблизи Трудового, Великой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки. Все атаки были отражены.

На Ореховском направлении наши войска остановили шесть атак противника в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины отразили три штурма российских захватчиков.

"Сегодня отмечаем воинов 102-й отдельной бригады территориальной обороны, 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 100-й имени Ивана Богуна, уверенно держащие рубежи и наносящие оккупантам значительные потери.

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Напомним, что военный обозреватель сообщает, что на Кураховском направлении потеряны Ильинку и Новодмитровку.

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