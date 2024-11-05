Враг оккупировал Степановку – Deep State

Стала известна ситуация на фронте.
Карта боевых действий на фронте обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в социальных сетях.
Враг оккупировал Степановку.
Также оккупанты продвинулись возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке.
Напомним, что военный обозреватель сообщает, что на Кураховском направлении потеряны Ильинку и Новодмитровку.
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