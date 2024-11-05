Враг оккупировал Степановку – Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в социальных сетях.

Враг оккупировал Степановку.

Также оккупанты продвинулись возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке.

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Напомним, что военный обозреватель сообщает, что на Кураховском направлении потеряны Ильинку и Новодмитровку.

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