Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг оккупировал Степановку – Deep State

Враг оккупировал Степановку – Deep State

Российская армия продолжает наступление / Фото: Associated Press

Стала известна ситуация на фронте.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в социальных сетях.

Враг оккупировал Степановку.

Также оккупанты продвинулись возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке.

Напомним, что военный обозреватель сообщает, что на Кураховском направлении потеряны Ильинку и Новодмитровку.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Тревожные новости! Траур в Одесской области! Наполовину оккупирован Торецк! 

Тревожные новости! Траур в Одесской области! Наполовину оккупирован Торецк! 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация