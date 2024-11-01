Россияне продвигаются в Курской области: детали от ISW

Войска русской армии продвинулись в Курской области во время боев 31 октября. Они двигаются вперед на главном украинском выступлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Войска РФ совершили две механизированные контратаки, приведшие к незначительному продвижению в районе "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры за 30 октября показали, что ВСУ отбивают российскую механизированную атаку размером во взвод западнее Погребков. Это указывает на то, что войска РФ недавно немного продвинулись в этом районе, говорится в отчете аналитиков. Дополнительные видеозаписи с геолокацией от 31 октября показали, что части войск России начали контратаку к востоку от Любимовки и продвинулись в этом районе.

Один российский военкор утверждал, что российские подразделения захватили Любимовку, но другие блоггеры рассказывали, что бои в этом районе продолжаются, и что ВСУ удерживают ограниченные позиции вблизи Любимовки и к югу от Ольговки. Российские и украинские войска продолжали боевые действия вблизи Нового Пути, возле Дарьино, Мартыновки, Новоивановки, Зеленого Пути и Плехова.

Российское военное командование отдает приказ своим войскам начать фронтовое наступление на Курском направлении. Это привело к большим потерям. Так, 27 октября семь военнослужащих 382 морского пехотного батальона РФ опубликовали видеообращение, в котором обвинили российское военное командование в ведении такого фронтового штурма батальона в Курской области.

Кроме того, эти российские военнослужащие заявили, что не возвращаются на передовую и отметили, что батальон потерял в бою 2 из 4 штурмовых групп.

Как сообщалось, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что пока сложно сказать , насколько войска из Северной Кореи, которые отправили на войну в Украину, являются подготовленными. Стоит дождаться, пока они покажут себя непосредственно в бою.

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