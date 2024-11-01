Росіяни просуваються в Курській області: деталі від ISW

Війська російської армії просунулися в Курській області під час боїв 31 жовтня. Вони рухаються вперед на головному українському виступі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ нещодавно здійснили дві механізовані контратаки, які призвели до незначного просування в районі "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 жовтня, показали, що ЗСУ відбивають російську механізовану атаку розміром у взвод на захід від Погребків, що вказує на те, що путінські війська нещодавно трохи просунулися в цьому районі, йдеться у звіті.

Додаткові відеозаписи з геолокацією від 31 жовтня показали, що частини військ РФ почали контратаку на схід від Любимівки та просунулися в цьому районі.

Один російський "воєнкор" стверджував, що російські підрозділи захопили Любимівку, але інші блогери розповідали, що бої в цьому районі тривають, і що ЗСУ утримують обмежені позиції поблизу Любимовки та на південь від Ольговки. Російські та українські війська продовжували бойові дії поблизу Нового Путі, біля Дар'їно, Мартинівки, Новоіванівки, Зеленого Шляху та Плехова.

Російське військове командування віддає наказсвоїм військам почати фронтовий наступ на Курському напрямку, що призвело до великих втрат. Так, 27 жовтня семеро військовослужбовців 382-го морського піхотного батальйону РФ опублікували відеозвернення, в якому звинуватили російське військове командування у веденні такого фронтового штурму батальйону в Курській області.

Крім того, ці російські військовослужбовці заявили, що не повертаються на передову, і відзначили, що батальйон втратив у бою 2 з 4 штурмових груп.

Як повідомлялося, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що поки що достеменно важко сказати наскільки війська з Північної Кореї, які відправили на війну до України, є підготовленими. Варто дочекатися поки вони покажуть себе безпосередньо в бою.

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