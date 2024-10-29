Пентагон підтвердив присутність і назвав кількість військових КНДР на Курщині

Речник Міноборони США поки не відповів, чи очікують вони подальшого збільшення контингенту військ КНДР у прикордонних із Україною районах.

У Пентагоні підтвердили присутність "невеликої кількості" військ КНДР в Курській області.

Про це заявив речник Міноборони США Патрік Райдер під час брифінгу 29 жовтня.

"Це приблизно кілька тисяч. Менша кількість уже присутня в Курській області", – сказав речник.

За інформацією Райдера, існують початкові ознаки тогго, що РФ може використати їх у ролі піхоти проти українських військ саме солдатів з КНДР.

Він додав, що наразі не може підтвердити, що північнокорейські війська перебувають на території самої України. Пентагон слідкує за ситуацією і консультується з Україною.

Раніше СNN з посиланням на двох представників західної розвідки повідомляв, що невелика кількість військ КНДР вже перебуває в Україні, офіційні особи очікують, що ця кількість зросте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецназ Північної Кореї перебуває в Росії, щоб воювати на її боці проти України. Ці війська, за оцінками експертів, є одними з найкраще підготовлених військ Півночі, проте, ймовірно, вони натраплять на труднощі, адаптуючись до сучасної війни.

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