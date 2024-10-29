Чому Україна просить у США саме ракети Tomahawk: відповідь експерта

Україна потребує засобів неядерного стримання, і тому попросила від США саме ракети Tomahawk.

Таку думку висловив військовий експерт і голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, передає "Київ 24".

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"Це є зброя стримування, зброя неядерного типу. Ми не говоримо, що вони (Tomahawk – Ред.) нестимуть ядерний заряд. Але про те, що ми маємо мати аналогічні спроможності, як-от ракети "Калібр" – це абсолютно зрозуміла вимога. Якщо у нас будуть розміщені ці ракети з наземною установкою Typhon, то очевидно, що з таким арсеналом росіяни дуже добре подумають, чи завдавати чергового масованого ракетного удару", – каже експерт.

Кузан вважає, що наявність в Україні дальніх засобів ураження змінить розстановку сил.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляли, що в секретній частині Плану перемоги президента Зеленського містилася пропозиція до США передати Україні крилаті ракети великої дальності Tomahawk, здатні уражати цілі на відстані 1600 кілометрів.

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