Почему Украина просит у США именно ракеты Tomahawk: ответ эксперта

Украина нуждается в средствах не ядерного сдерживания, и потому запросила от США именно ракеты Tomahawk.

Такое мнение высказал военный эксперт и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, передает "Киев 24".

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"Это оружие сдерживания, оружие неядерного типа. Мы не говорим, что они (Tomahawk – Ред.) будут нести ядерный заряд. Но о том, что мы должны иметь аналогичные способности, такие как ракеты "Калибр" – это абсолютно понятное требование. Если у нас будут размещены эти ракеты с наземной установкой Typhon, то очевидно, что с таким арсеналом россияне очень хорошо подумают, наносить ли очередной массированный ракетный удар", – говорит эксперт.

Кузан считает, что наличие в Украине дальних средств поражения изменит расстановку сил.

Напомним, западные СМИ сообщали, что в секретной части Плана победы президента Зеленского содержалось предложение в США передать Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, способные поражать цели на расстоянии 1600 километров.

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