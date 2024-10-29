Єврокомісія готує звіт щодо прогресу країн-кандидатів на вступ до ЄС: що чекає на Україну

Найсильніші кроки до членства в ЄС зробили Україна та Молдова.

Європейська комісія переглядає оцінку прогресу країн, які прагнуть стати членами ЄС, на шляху інтеграції. У новому звіті, який буде представлено у середу, 30 жовтня, ЄК оцінить прогрес країн-претендентів на вступ до блоку, втім кандидатів застерегли від великих очікувань щодо нового звіту.

Про це пише Financial Times з посиланням на слова джерел, знайомих зі змістом звіту.

Виконавчий орган ЄС регулярно інформує про стан переговорів із кандидатами на членство, зокрема з Україною, Молдовою, Грузією, Туреччиною та країнами Західних Балкан.

Цей процес почався після референдуму в Молдові, відзначеного російським втручанням, і парламентських виборів у Грузії, після ких опозиція заявила про низку кричущих порушень.

За словами джерел, у звіті комісії буде відзначено прогрес України та Молдови, але не буде офіційних рекомендацій щодо просування кандидатів на шляху до вступу до ЄС.

"За іронією долі, країни, які зробили найсильніші кроки до членства в ЄС, були найбільш уразливими до конфлікту – Молдова та Україна", – сказав один зі співрозмовників видання.

Єврокомісія поки що утримується від конкретних рекомендацій щодо поточного стану в Грузії. У понеділок, 28 жовтня речник ЄС закликав владу в Тбілісі "швидко, прозоро та незалежно розслідувати" порушення на виборах. Водночас він наголосив, що країни-члени ЄС повинні обрати "шлях для виходу з цієї ситуації".

Міністри 13 країн-членів, зокрема Франції, Німеччини та Нідерландів, підписали 28 жовтня заяву, в якій підкреслили, що порушення на виборах у Грузії були "несумісними зі стандартами, які очікуються від кандидата" у члени ЄС. Вони також засудили візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до країни.

Що стосується Західних Балкан, президент комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня відвідала регіон, щоб підтримати бадьорий настрій заявників. Але за винятком Албанії, яка отримала зелене світло для початку переговорів на початку цього місяця, і Чорногорії, яка найбільше просунулась на шляху вступу до ЄС, не можна відзначити великого прогресу.

Нагадаємо, вступ України до ЄС і НАТО підтримали б понад 80% українців, якби відповідні референдуми відбулися найближчим часом. За результатами опитування центру Разумкова, найбільше прихильників вступу до НАТО та ЄС на заході України, найменше — на півдні.

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