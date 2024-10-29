Повітряна тривога охопила пів України

Для регіонів, де оголошена тривога, є загроза застосування балістичного озброєння.
В частині України оголошена повітряна тривога ввечері 29 жовтня.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Так, сирени тривоги звучать у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.
Повітряні сили ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
До слова, військовий експерт Валерій Рябих попередив, що Росія могла накопичити близько 150 різних типів ракет, щоб здійснити масований удар по Україні.
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