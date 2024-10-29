Воздушная тревога охватила пол Украины

Для регионов, где объявлена тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.
В части Украины объявлена воздушная тревога вечером 29 октября.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Так, сирены тревоги звучат в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.
Воздушные силы ВСУ заявили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
К слову, военный эксперт Валерий Рябых предупредил, что Россия могла накопить около 150 различных типов ракет, чтобы нанести массированный удар по Украине.
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