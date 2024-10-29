РФ собрала на юге группировку из 200 тысяч военных — ВСУ

В то же время, по данным разведки, о наступательных группировках врага пока речь не идет.

На юге Силам обороны противостоит вражеская группировка из 200 тысяч российских военных и принудительно мобилизованных с оккупированных территорий.

Об этом заявил спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телеканала "Мы-Украина".

"О каждом направлении – враг распределяет силы в соответствии с тем, где наращивает усилия, где держит оборону, распределяет силы на каждом отрезке боевого столкновения. В настоящее время враг не создал наступательных группировок, как сообщает наша разведка", – отметил Волошин.

Однако, по словам военного, на нескольких отрезках россияне создают дополнительные штурмовые группы для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты – до 10 человек каждый.

Кроме того, враг на некоторых участках фронта собирает бронированную технику для поддержки действий этих штрумовых действий.

Ранее сообщалось, что российские военные массово отказываются наступать в Запорожской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.