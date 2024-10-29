РФ зібрала на півдні угрупування з 200 тисяч військових – ЗСУ

Водночас, за даними розвідки, про наступальні угруповання ворога наразі не йдеться.
На півдні Силам оборони протистоїть вороже угрупування з 200 тисяч російських військових і примусово мобілізованих з окупованих територій.
Про це заявив речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері телеканалу "Ми-Україна".
"Щодо кожного напрямку – ворог розподіляє сили відповідно до того, де нарощує зусилля, де тримає оборону, розподіляє сили на кожному відтинку бойового зіткнення. Наразі ворог не створив наступальних угрупувань, як повідомляє наша розвідка", – зазначив Волошин.
Проте, за словами військового, на декількох відтинках росіяни створюють додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти – до 10 людей кожна.
Крім того ворог на деяких ділянках фронту збирає броньовану техніку для підтримки дій цих штрумових дій.
Раніше повідомлялося, що російські військові масово відмовляються наступати на Запоріжжі.
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