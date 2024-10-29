В України було два варіанти уникнути війни – Кучма

Війна не була єдиним сценарієм для Путіна, але Україна показала, що її не вдасться "взяти" м’якою силою.

В України було два кардинально протилежні варіанти, як уникнути війни: або зміцнити обороноздатність до рівня, який би стримав Росію від нападу, або здатися без опору.

Таку думку висловив другий Президент України (1994 -2005 рр.) Леонід Кучма в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого. На щастя, у 2022 році вони не зробили другого", – підкреслив політик.

На думку Леоніда Кучми, удар по структурах Медведчука у лютому 2021 року став ключовим кроком українського керівництва, після якого Путін усвідомив, що "взяти" Україну м’якою силою не вдасться.

"Звичайно, війна не була єдиним сценарієм для Путіна. Зрозуміло, що він віддав би перевагу більш легким способам поставити нас під свою владу. Напевно, перша ставка була на «п’яту колону», на провокування в Україні внутрішнього розколу. Але не вийшло", – каже експрезидент.

Проте, Леонід Кучма вважає, що дозволити гарантовано уникнути війни могли б активніші дії очільників держав Заходу.

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"Якби при перших очевидних ознаках підготовки російської агресії вони не намагалися б умиротворити Кремль, а чітко окреслили перспективи покарання (вже не кажу про запровадження превентивних санкцій) – це могло б зупинити Путіна", – відповів він.

Окрім цього Кучма вважає, що суперечності між владою, армією та суспільством заважають наблизити перемогу України у війні. За словами колишнього очільника держави, на початку війни можна було спостерігати єдність у внутрішній політиці, у якій армія, суспільство і влада були так званим "монолітом". Однак, нині ситуація змінилася.