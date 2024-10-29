Кучма назвав головну перепону, що віддаляє перемогу України

Леонід Кучма зауважив, що саме суперечності між владою, армією та суспільством заважають наблизити перемогу України у війні.

Про це він розповів у інтерв’ю для інформаційного агентства Інтерфакс-Україна.

За словами колишнього очільника держави, на початку війни можна було спостерігати єдність у внутрішній політиці, у якій армія, суспільство і влада були так званим "монолітом". Зокрема, на деякий час "всередині політикуму зникла внутрішня гризня".

Однак, нині ситуація змінилася.

"Спочатку поновила щурячі перегони своїх дрібних інтересів наша еліта. Потім почали проявлятися суперечності влади, армії та суспільства. Не конфлікти, Боже збав, але реальні суперечності. З фронту ми чуємо докори на адресу військово-політичного керівництва з різних приводів – організаційних, оперативно-тактичних, інформаційних", - зауважив колишній глава держави.

Як розповів Леонід Кучма, у суспільстві посилюється невдоволення вимогами армії активізувати мобілізацію, натомість влада звинувачує суспільство в недостатній готовності стати на захист держави.

"Таких суперечностей багато. Так, не змінилося головне: як і раніше, ми об’єднані ненавистю до ворога. Але в нас стало менше порозуміння між собою. На відміну від панікерів та провокаторів, я не кажу, що це наближає поразку. Але це точно віддаляє перемогу", - додав Кучма.

Нагадаємо, офіційні особи у США вважають план перемоги Зеленського нереалістичним.

Читайте також: